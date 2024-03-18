RT в Telegram
Подпишись

Санду отказалась назначать главу Гагаузии Гуцул членом правительства Молдавии

Короткая ссылка
Президент Молдавии Майя Санду отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства страны. Глава государства считает, что Гуцул «работает на преступную группировку» — так Санду называет оппозиционную партию «Шор», запрещённую в стране усилиями властей.
Санду отказалась назначать главу Гагаузии Гуцул членом правительства Молдавии
  • Gettyimages.ru

«Не буду спешить с подписанием указа о назначении Гуцул членом правительства. Она работает на преступную группировку «Шор», а не на жителей автономии. Эта персона делает заявления против собственного государства», — сказала во время брифинга президент республики, которую цитирует РИА Новости.

Сама глава Гагаузской автономии в Молдавии ранее предупредила о возможных провокациях против неё со стороны Кишинёва после её визита в Россию. На Всемирном фестивале молодёжи она встретилась с президентом Владимиром Путиным и обсудила с ним сложную региональную и геополитическую проблематику, в которой находится автономия.

Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии «Шор». После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить