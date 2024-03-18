Санду отказалась назначать главу Гагаузии Гуцул членом правительства Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства страны. Глава государства считает, что Гуцул «работает на преступную группировку» — так Санду называет оппозиционную партию «Шор», запрещённую в стране усилиями властей.

«Не буду спешить с подписанием указа о назначении Гуцул членом правительства. Она работает на преступную группировку «Шор», а не на жителей автономии. Эта персона делает заявления против собственного государства», — сказала во время брифинга президент республики, которую цитирует РИА Новости.

Сама глава Гагаузской автономии в Молдавии ранее предупредила о возможных провокациях против неё со стороны Кишинёва после её визита в Россию. На Всемирном фестивале молодёжи она встретилась с президентом Владимиром Путиным и обсудила с ним сложную региональную и геополитическую проблематику, в которой находится автономия.

Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии «Шор». После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион.