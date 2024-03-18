Санду отказалась назначать главу Гагаузии Гуцул членом правительства Молдавии
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«Не буду спешить с подписанием указа о назначении Гуцул членом правительства. Она работает на преступную группировку «Шор», а не на жителей автономии. Эта персона делает заявления против собственного государства», — сказала во время брифинга президент республики, которую цитирует РИА Новости.
Сама глава Гагаузской автономии в Молдавии ранее предупредила о возможных провокациях против неё со стороны Кишинёва после её визита в Россию. На Всемирном фестивале молодёжи она встретилась с президентом Владимиром Путиным и обсудила с ним сложную региональную и геополитическую проблематику, в которой находится автономия.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии «Шор». После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион.