Глава Гагаузии Гуцул предупредила о возможных провокациях Кишинёва против неё
- РИА Новости
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В эфире канала «Россия 24» Гуцул отметила, что «сейчас обстановка тихая», но есть предпосылки для того, что могут начаться провокационные уголовные преследования.
«Давление от действующей власти. К сожалению, мой визит и встреча с Владимиром Владимировичем взбудоражили все наши провластные СМИ и представителей власти», — цитирует Гуцул РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь «законностью», сводит свои счёты с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.