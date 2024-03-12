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Глава Гагаузии Гуцул предупредила о возможных провокациях Кишинёва против неё

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Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул предупредила о возможных провокациях против неё со стороны Кишинёва после визита политика в Россию.
Глава Гагаузии Гуцул предупредила о возможных провокациях Кишинёва против неё
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Дмитрий Осматеско

В эфире канала «Россия 24» Гуцул отметила, что «сейчас обстановка тихая», но есть предпосылки для того, что могут начаться провокационные уголовные преследования.

«Давление от действующей власти. К сожалению, мой визит и встреча с Владимиром Владимировичем взбудоражили все наши провластные СМИ и представителей власти», — цитирует Гуцул РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь «законностью», сводит свои счёты с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

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