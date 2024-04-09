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Константинов: Россия для жителей Гагаузии всегда была стратегическим партнёром

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Глава Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии Дмитрий Константинов заявил, что Россия для жителей Гагаузии всегда была стратегическим партнёром.
Константинов: Россия для жителей Гагаузии всегда была стратегическим партнёром
  • Gettyimages.ru

«Российская Федерация для жителей Гагаузии всегда была историческим и стратегическим партнёром, мы об этом говорим всегда громко, не боимся, нас иногда наказывают за это», — заявил Константинов.

Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк обеспечит бюджетникам и пенсионерам Гагаузии открытие счетов в рамках гуманитарной поддержки. Соглашение об этом подписали председатель банка Пётр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания АТО Дмитрий Константинов.

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