Замгенсека НАТО: у Молдавии есть шансы вступить в ЕС до 2030 года

Цель молдавского правительства примкнуть к Евросоюзу до 2030 года является вполне достижимой, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду заслуживает признательности со стороны Европы, и назвал её «замечательным лидером в очень трудных условиях».

«Выступая в парламенте Кишинёва, она заявила, что стремится к вступлению Молдавии в ЕС к 2030 году. Это достижимо», — приводит РИА Новости слова генсека.

Джоанэ добавил, что Молдавия в будущем может избавиться от «географического проклятия», а также выйти из сфер чужого влияния.

Ранее координатор ассоциации «Платформа для Молдовы» Ирина Влах назвала манипуляцией слова Санду о референдуме по вступлению в ЕС.