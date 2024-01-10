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В Молдавии назвали манипуляцией слова Санду о референдуме по вступлению в ЕС

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Слова президента Молдавии Майи Санду о возможном проведении референдума о вступлении республики в Евросоюз являются манипуляцией. Об этом сообщила экс-глава Гагаузской автономии, координатор ассоциации «Платформа для Молдовы» Ирина Влах.
В Молдавии назвали манипуляцией слова Санду о референдуме по вступлению в ЕС
  • Gettyimages.ru

Ранее Санду заявила о намерении в 2024 году инициировать всенародный референдум по вопросу присоединения страны к Евросоюзу.

«Референдум, предложенный Санду, не имеет ничего общего с голосованием за вступление в Евросоюз, а является манипуляцией, которая вводит людей в заблуждение», — приводит РИА Новости слова Влах.

Она подчеркнула, что президент Молдавии идёт на авантюру из-за отсутствия электоральных результатов перед выборами.

В декабре парламент Молдавии внёс поправки в избирательный кодекс, подразумевающие возможность совместить референдум о присоединении страны к Европейскому союзу с президентскими выборами в 2024 году.

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