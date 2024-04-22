«Мы просим Россию нам помочь»: молдавская оппозиция объединилась в блок «Победа»

Во время съезда, который прошёл в Москве, несколько оппозиционных партий Молдавии создали политический блок «Победа». Руководителем исполкома этого объединения стал Илан Шор. В комментарии RT он заявил, что цель новой политсилы заключается в победе на президентских выборах, которые запланированы на 20 октября. По словам Шора, блок «Победа», который выступает за сближение с Россией и ЕАЭС, готовы поддержать около 60% молдаван, поскольку, по мнению членов объединения, режим президента Майи Санду узурпировал власть в интересах коллективного Запада. Создание новой политсилы стало ответом на стремление действующего руководства страны втянуть Молдавию в противостояние с Россией, считают эксперты.

На съезде в Москве несколько молдавских оппозиционных партий объединились в блок «Победа». Подписи под документом поставили председатели партий «Шор», «Возрождение», «Шанс», Victorie и «Альтернативная сила спасения Молдавии».

В своём выступлении лидер «Шора», предприниматель Илан Шор, сообщил, что из-за преследования инакомыслия подобное мероприятие не могло состояться в Молдавии. По словам политика, нынешнее руководство страны, по сути, создало ГУЛАГ, лишило республику независимости и возможностей для развития.

«У многих из вас сегодня и у тех, кто нас смотрит, есть вопрос: почему в Москве? Я объясню: мы бы, конечно, с удовольствием сделали наше мероприятие в Кишинёве, Оргееве, Гагаузии и в остальных регионах нашей страны. Но сегодня Молдова — захваченное государство. Сегодня в Молдове любой инакомыслящий не имеет права голоса. Сегодня в Молдове, по сути, сформирован ГУЛАГ. Именно поэтому сегодня мы являемся главной целью действующего режима», — сказал Шор.

Выступление Илана Шора на съезде блока «Победа»

Политик назвал «узурпаторами» президента Майю Санду и правящую партию «Действие и солидарность» (PAS). По его словам, руководство республики опасается прихода к власти в Молдавии сил, которые «держат своё слово и работают для людей».

Шор отметил, что в ближайшее время в Молдавии должны состояться два «жизненно важных события», которые определят будущее страны: референдум о евроинтеграции и президентские выборы. Ожидается, что плебисцит пройдёт 20 октября. В этот же день в республике запланировано голосование за кандидатов на пост главы государства.

«Вчера было, завтра будет поздно. Надо действовать сейчас», — сказал Шор, отметив, что берёт на себя ответственность за результаты предстоящего голосования.

По мнению партийного лидера, евроинтеграция и президентство Санду обернутся катастрофическими последствиями для Молдавии. В связи с этим блок оппозиционных партий намерен отстаивать курс на сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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«Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, с Россией, с ЕАЭС — с традиционными партнёрами и соседями. Наша же задача — в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать», — подчеркнул Шор.

С критикой режима Санду выступил и лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу. В комментарии корреспонденту RT Константину Придыбайло политик назвал правящую партию PAS «криминальной группировкой», не разбирающейся в вопросах безопасности и экономики. Как заявил оппозиционер, прозападный курс Санду может превратить Молдавию в «военный плацдарм». При этом президент и правящая партия, по его словам, игнорируют нарастающие социально-экономические проблемы страны.

«На сегодняшний день Республика Молдова — самая бедная страна в Европе, у нас самый дорогой газ. И я вижу, что эта проблема наших дорогих опэгэшников из PAS не волнует», — сказал Лунгу.

В своём выступлении на съезде в Москве депутат парламента Молдавии Марина Таубер напомнила, что из-за действий официального Кишинёва страна потеряла важнейший для молдавской экономики рынок стран ЕАЭС. Поэтому действия блока «Победа» будут направлены на сближение с Евразийским экономическим союзом, что позволит развивать экономику страны и сохранять нейтралитет, подчеркнула политик.

Антиправительственные протесты в Молдавии

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© Aurel Obreja

«Мы хотим вновь начать развивать нашу экономику эффективно. Молдавия — это независимое суверенное государство, которое само может определять свои векторы развития, учитывая интересы собственных граждан», — отметила Таубер.

В свою очередь, председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов высказал недовольство тем, что Молдавия поглощается соседней Румынией. Как заявил политик, многие государственные посты в республике занимают румынские граждане. Более того, Молдавия отказывается от собственного языка.

«Посмотрите дальше: сегодня молдавский язык они переименовали в румынский — и всё незаконно. Любой, кто встречается с нами, не понимает, как можно неконституционно поменять язык», — сказал Константинов.

Стимул для развития

По решению съезда в блоке «Победа» Илан Шор займёт должность руководителя исполкома, исполнительным секретарём национального политсовета станет глава Гагаузии Евгения Гуцул. Оба политика сообщили, что не могут участвовать в президентских выборах, так как не достигли минимального возрастного порога, позволяющего стать кандидатом на пост главы государства: согласно Конституции Молдавии, президентом страны может быть избран гражданин, достигший 40 лет.

Церемония подписания соглашения о создании блока «Победа»

На полях съезда в Москве Шор отметил в комментарии RT, что цель блока заключается в победе на президентских выборах и на референдуме. В настоящий момент, по словам политика, новое объединение готовы поддержать около 60% граждан Молдавии.

«Все (собравшиеся. — RT) партии считают Россию другом, партнёром, близким соратником. И сегодня мы просим Россию нам помочь в борьбе за своё выживание», — подчеркнул Шор.

Как пояснил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, создание блока оппозиционных сил Молдавии стало ответом на стремление Майи Санду удержаться у власти и сохранить прозападный внешнеполитический курс.

«Ускорив сближение с ЕС, НАТО и процесс поглощения Румынией, Молдавия начала утрачивать зафиксированный в Конституции нейтралитет. Кишинёв открыто развивает военное сотрудничество с западными странами и ввёл губительные для своей экономики антироссийские санкции. Естественно, многие этим крайне недовольны», — сказал Козюлин.

Эксперт полагает, что деятельность блока оппозиционных молдавских сил направлена на поддержку производственного сектора страны, включая важнейший для экономики аграрный бизнес. По словам Козюлина, ЕС не заинтересован в импорте сельхозпродукции Молдавии, в то время как российский рынок всегда был открыт для Кишинёва, когда он проводил нормальную политику в отношении Москвы.

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20 апреля, за день до создания блока «Победа», на встрече с гагаузской диаспорой Москвы и Подмосковья Евгения Гуцул заявила, что на прошедшей ранее встрече с президентом РФ Владимиром Путиным удалось достичь договорённостей о поставках в Россию сельхозпродукции из этого автономного региона.

«Я рассказала (членам диаспоры. — RT) о деталях встречи с президентом России Владимиром Путиным. Благодаря этой встрече нам удалось решить два важных вопроса для Гагаузии: на российский рынок смогут вернуться все без исключения сельскохозяйственные предприятия автономии. У наших аграриев появился стимул строить и восстанавливать системы орошения, накопительные бассейны, покупать сельхозтехнику, закладывать новые сады», — написала в своём Telegram-канале Гуцул.

По словам главы Гагаузии, аграрный сектор является ключевым для автономии. А возврат на российский рынок позволит создать тысячи рабочих мест и увеличить доходы региона.

«Второе важное решение касается социальных программ в Гагаузии. Вместе с председателем Народного собрания (Гагаузии. — RT) Дмитрием Константиновым мы подписали соглашение с российским Промсвязьбанком о выпуске банковских карт платёжной системы «МИР» для жителей Гагаузии. Уже с 1 мая все пенсионеры нашей автономии будут получать доплаты в размере 2 тыс. леев (чуть более 10 тыс. рублей. — RT)», — сообщила Гуцул.

По пути Украины

Власти Кишинёва ожидаемо негативно отнеслись к созданию оппозиционного блока «Победа». Так, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну назвал предателями участников съезда в Москве и обвинил их в работе на Кремль. Политик заявил, что в следующие годы надо «избавиться от них».

«Вся страна видела предателей нации в Москве. Думаю, можно ясно сказать, что в Москве был создан организованный преступный блок… Они создались рядом с Кремлём, чтобы было понятно, на кого они работают и кого обслуживают», — написал Спыну в своём Telegram-канале.

Президент Молдавии Майя Санду и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель

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© Vadim Ghirda

В правящей партии также осудили оппозиционеров за приезд в Москву. В комментарии молдавскому интернет-изданию NewsMaker.md пресс-секретарь PAS Адриана Влас заявила, что евроинтеграция является абсолютным благом для Молдавии.

«Это позор — находиться в Москве… Молдова уверенно идёт к членству в ЕС, где царят мир, процветание и справедливое правосудие», — цитируют журналисты Влас.

В беседе с RT ведущий научный сотрудник Института стран СНГ кандидат экономических наук Александр Дудчак отметил, что режим Санду ни при каких обстоятельствах не будет признавать ошибочность прозападной политики, несмотря на экономическую деградацию и втягивание в противостояние с Россией. Как считает эксперт, руководство Молдавии де-факто «копирует путь Украины».

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«Режим Майи Санду ведёт Молдавию в пропасть, повторяя то, что делали их киевские коллеги. Нынешняя колониальная администрация в Кишинёве воспринимает любое высказывание в поддержку нормализации отношений с Россией как прислужничество Москве. Вместе с тем Россия — единственная страна, на которую может положиться молдавский производитель. Собственно, об этом и говорит молдавская оппозиция», — пояснил Дудчак.

По мнению эксперта, проведением референдума о евроинтеграции Санду стремится создать иллюзию скорого принятия республики в ЕС и благодаря этому выиграть выборы.

«Если говорить откровенно, многие молдаване питают надежды на благополучное будущее в составе ЕС. Но никто в Брюсселе ничего и никогда Молдавии не обещал. Как и Украина, Молдавия для ЕС — это источник дешёвой рабочей силы. Конечно, режим Санду рисует иную картину евроинтеграции, но именно прозападный курс и антироссийская политика обрекают Молдавию на нищету и безумное противоборство с Россией», — подытожил Дудчак.