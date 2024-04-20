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Шор: власти Молдавии разрушают независимость страны ради интересов США

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Молдавский политик Илан Шор обвинил власти Молдавии в разрушении независимости страны ради интересов США.
Шор: власти Молдавии разрушают независимость страны ради интересов США
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Наша страна семимильными шагами приближается к потере своего нейтралитета. Власти из кожи вон лезут, чтобы выслужиться перед США и настроить против себя Россию», — написал он.

Политик подчеркнул, что Молдавия для Соединённых Штатов — маленькая точка на карте, которую «они используют в своих геополитических играх».

«А эти никудышные правители вовсю потакают чужим интересам, позволяя разрушать единство и независимость нашей страны», — сказал Шор.

По его словам, вся международная политика молдавских чиновников заключается в том, чтобы «отбивать поклоны Вашингтону». 

Ранее стало известно, что парламент Гагаузии обвинил президента Санду в расколе молдавского общества.

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