«Подражание Украине»: зачем Майя Санду хочет закрепить в Конституции результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду считает необходимым внести в Конституцию итоги референдума о вступлении республики в Евросоюз. Об этом она заявила на пресс-конференции в Кишинёве. Референдум пройдёт осенью вместе с выборами главы государства. Ранее оппозиционные силы Молдавии назвали референдум незаконным и призвали граждан бойкотировать его. Политологи отмечают, что Санду хочет таким образом лишить граждан Молдавии возможности выбирать курс страны и сделать евроинтеграцию безальтернативной, как это ранее сделали на Украине.

Результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз должны быть внесены в Конституцию. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

«Как только это стремление к европейской интеграции будет зафиксировано в Конституции страны в качестве цели, весь политический класс будет обязан уважать решение граждан, мы сможем добиться последовательности в реализации данного плана по развитию страны и обретём уверенность касательно достижения этой цели», — сказала Санду на пресс-конференции в Кишинёве.

Она также сообщила, что плебисцит пройдёт в октябре 2024 года.

«Меньшинство от меньшинства»

В феврале президент Майя Санду уже говорила о необходимости конституционного закрепления результатов референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз. По её словам, это поможет гражданам страны «обрести уверенность».

«Решение, принятое на этом референдуме, определит судьбу страны на многие годы вперёд», — сказала она.

Стоит отметить, что этот плебисцит будет проводиться одновременно с президентскими выборами, на которых Санду снова выставляет свою кандидатуру.

Парламентская оппозиция в лице Партии коммунистов и Партии социалистов, а также ряд других политических сил подвергли идею такого формата проведения референдума критике и отказались участвовать в созванных Санду консультациях по этому вопросу.

Протесты в Кишинёве против Санду и политики правительства

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Так, лидер крупнейшей оппозиционной партии социалистов и экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал граждан бойкотировать голосование.

Он заявил, что референдум является попыткой «ещё раз ввести в заблуждение сограждан, чтобы они забыли о проблемах, созданных Майей Санду». Как отметил Додон, ей «не с чем идти на президентские выборы».

По его словам, идея совмещения выборов и референдума была придумана западными политтехнологами.

«Мы призываем не участвовать в этом политическом мероприятии Майи Санду, потому что в противном случае будет обеспечена явка, при которой Санду нарисует любой, нужный ей результат», — написал Додон в своём Telegram-канале.

Позднее Додон заявил, что он осведомлён о том, что в Брюсселе негативно отнеслись к идее совместить выборы и плебисцит.

В свою очередь, бывший глава ЦИК Молдавии Юрий Чокан заявил, что план Санду направлен на то, чтобы нечестным образом изменить Конституцию республики. Он пояснил, что по законам страны явка на референдум может составлять всего треть от общего числа избирателей.

«Значит, если на референдум по изменению Конституции придут всего 33% избирателей, то это уже обеспечит его признание. И если половина из этих 33% поддержит вопрос, внесённый решением парламента в бюллетень, то основной закон могут изменить голосами всего 17% от всего числа избирателей, то есть меньшинством от меньшинства. Это нечестно и несерьёзно», — сказал экс-глава ЦИК Молдавии.

Чокан добавил, что поддерживающая Санду правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) изменила законодательство, которое запрещало проведение референдума в день выборов, но оставила прежней явку на него.

Напомним, Майя Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз в марте 2022 года. Вскоре после этого Молдавия совместно с Украиной получила статус кандидата в члены ЕС.

В декабре 2023 года Брюссель по итогам саммита Совета ЕС принял решение начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в союз.

При этом нерешённой остаётся проблема статуса Приднестровья. Санду в 2023 году допускала, что Молдавия может присоединиться к Евросоюзу вместе с регионом, который Кишинёв не контролирует. В ЕС не исключили, что Молдавию могут принять в содружество и без него.

На фоне проведения Майей Санду политики евроинтеграции в Молдавии с 2022 года продолжаются антиправительственные протесты, участники которых требуют отставки президента и сформированного правящей партией правительства. Их обвиняют в катастрофическом падении уровня жизни в стране.

В ответ Санду под предлогом опасности государственного переворота (за которым якобы стоит Россия) развернула борьбу с оппозицией: в Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание оппозиционных телеканалов, а также заблокированы десятки информационных порталов.

Спорная легитимность

Намерение Санду закрепить результаты референдума о вступлении в Евросоюз в Конституции страны очевидно направлено на то, чтобы лишить противников евроинтеграции в Молдавии возможности оспорить этот политический курс, отмечают опрошенные RT аналитики.

«Майя Санду пытается любыми средствами закрепить курс на евроинтеграцию Молдавии. Курс, который как раз наиболее ярко и выраженно стал проявляться именно во время её правления», — подчеркнул в комментарии RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

Майя Санду с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

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Однако в этом референдуме не будет учтено волеизъявление народа Приднестровской Молдавской республики, напомнил эксперт.

«Кроме того, могут возникнуть проблемы с проведением этого референдума в Гагаузии, что уже ставит под вопрос его итоги и легитимность. Этот плебисцит фактически будет проводиться в условиях давления и ограничения прав оппозиции, что тоже вызывает вопросы. А включив результаты референдума в Конституцию, Санду хочет закрепить курс на евроинтеграцию даже в том случае, если ей не удастся стать главой государства», — добавил политолог.

В свою очередь, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT заметил, что Кишинёв следует по пути Киева.

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«Это подражание Украине. Там евроинтеграция также была закреплена в Конституции. То есть просматривается определённый шаблон, который был создан за пределами Украины и Молдавии. Европейское законодательство в принципе не требует включения таких положений в Конституцию или проведения референдумов. Он проводится, чтобы лишить жителей Молдавии будущего, в котором возможны связи с Россией», — пояснил политолог.

Кроме того, совмещение референдума с президентскими выборами свидетельствует о том, что Санду хочет повлиять на свои шансы снова стать главой государства, считает Владимир Оленченко.

«Её популярность не очень высока, и, совместив референдум и выборы, она хочет мобилизовать проевропейский электорат. Оппозиция Молдавии должна поставить вопрос о легитимности референдума и о том, как его результаты будут закреплены в Конституции, до смены главы государства, который определяет внешнюю политику республики. Противоречия очевидны. Это нарушение демократических норм», — констатировал собеседник RT.

Власти Молдавии, очевидно, подчиняются в этом вопросе кураторам на Западе, которые ранее заставляли своих подопечных закреплять евро-атлантический курс в Конституции и на Украине, добавил Владимир Оленченко.

«Разница заключается только в том, что на Украине вырастили целое племя националистов, в то время как Молдавии под руководством предыдущих администраций удавалось занимать сбалансированную позицию по вопросам отношений с Европой и Россией. Это и беспокоит западных контролёров, которые стоят за Майей Санду», — заключил эксперт.