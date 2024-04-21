Таубер заявила, что является благодатным рынком для молдавской продукции

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что ЕАЭС готов к расширению сотрудничества и является благодатным рынком для молдавской продукции.

По её словам, рынок Евразийского экономического союза был ранее потерян официальным Кишинёвом из-за его непредусмотрительных действий.

«Мы хотим вновь начать развивать нашу экономику эффективно. Молдавия — это независимое суверенное государство, которое само может определять свои векторы развития, учитывая интересы собственных граждан», — сказала Таубер.

Съезд оппозиционных депутатов из Молдавии, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, проходит в Москве.