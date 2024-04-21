В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов

Съезд оппозиционных депутатов из Молдавии, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, начался в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказано в материале, в мероприятии принимают участие глава Гагаузии Евгения Гуцул, председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов, политик Илан Шор и представители партий «Возрождение» и Victorie.

Съезд начался с прослушивания молдавского гимна. Он проходит на двух языках — русском и молдавском.

На мероприятии выступила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, которая раскритиковала политику правительства республики.

Ранее сообщалось, что Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС.