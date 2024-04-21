В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как сказано в материале, в мероприятии принимают участие глава Гагаузии Евгения Гуцул, председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов, политик Илан Шор и представители партий «Возрождение» и Victorie.
Съезд начался с прослушивания молдавского гимна. Он проходит на двух языках — русском и молдавском.
На мероприятии выступила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, которая раскритиковала политику правительства республики.
Ранее сообщалось, что Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС.