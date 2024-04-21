Шор: блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что политический блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС, а также со странами СНГ.

«(Президент Майя. — RT) Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, с Россией, с ЕАЭС — с традиционными партнёрами и соседями. Наша же задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать», — заявил Шор.

Он также отметил, что политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдовы людей.