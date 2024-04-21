RT в Telegram
Подпишись

Шор: блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС

Короткая ссылка
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что политический блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС, а также со странами СНГ.
Шор: блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«(Президент Майя. — RT) Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, с Россией, с ЕАЭС — с традиционными партнёрами и соседями. Наша же задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать», — заявил Шор.

Он также отметил, что политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдовы людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить