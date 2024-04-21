RT в Telegram
Подпишись

Шор: политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдовы людей

Короткая ссылка
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдовы людей.
Шор: политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдовы людей
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Для нас нет личных политических амбиций. Самое важное — помочь стране выйти из этого унизительного положения, в котором она оказалась стараниями нынешних властей. Не дать лишить нас нейтралитета, не дать Румынии поглотить нашу страну», — прокомментировал создание блока «Победа» Шор.

По его словам, блок предлагает новый путь для Молдовы.

«Идея ЕС — это фантом, она губительна для граждан и для страны. Санду нечего предложить людям, которых она уже обобрала до нитки», — добавил политик.

Ранее лидеры партий, вошедших в политический блок «Победа», подписали соглашение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить