Шор: политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдовы людей

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдовы людей.

«Для нас нет личных политических амбиций. Самое важное — помочь стране выйти из этого унизительного положения, в котором она оказалась стараниями нынешних властей. Не дать лишить нас нейтралитета, не дать Румынии поглотить нашу страну», — прокомментировал создание блока «Победа» Шор.

По его словам, блок предлагает новый путь для Молдовы.

«Идея ЕС — это фантом, она губительна для граждан и для страны. Санду нечего предложить людям, которых она уже обобрала до нитки», — добавил политик.

Ранее лидеры партий, вошедших в политический блок «Победа», подписали соглашение.