«Реальная возможность развиваться»: лидер партии «Возрождение» — о важности вступления Молдавии в ЕАЭС

Молдавская оппозиционная партия «Возрождение» развернула кампанию по сбору подписей в поддержку вступления страны в ЕЭАС. Об этом в интервью RT сообщила лидер этой политической силы Наталия Параска. По её словам, число сторонников евроинтеграции в молдавском обществе заметно уменьшилось. Подавляющее большинство молдаван не одобряет курс президента Майя Санду на обострение отношений с Москвой и демонтаж суверенитета республики, говорит Параска.

— Представители молдавской оппозиционной партии «Возрождение» посетили Москву 18—19 сентября, чтобы обсудить перспективы отношений Кишинёва и Москвы. С кем вы проводили встречи, какие темы были на повестки дня?

— Мы провели личную встречу с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и онлайн-встречу с сенатором Андреем Климовым. Партия «Возрождение» сообщила российским коллегам о том, что нынешние власти Молдовы проводят антироссийский курс, принимают решения, которые противоречат интересам Молдовы, подавляют свободу слова.

Например, в конце прошлого года без санкции суда в стране были закрыты шесть телеканалов («Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ». — RT). Президент Молдавии Майя Санду объяснила такие действия «защитой информационного пространства», однако эти СМИ были источниками достоверной информации. Не так давно были заблокированы десятки сайтов и депортирован руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов.

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Такое наступление на свободу слова и СМИ показывает, насколько власти Молдавии боятся голоса правды, насколько велико их стремление зачистить информационное пространство республики. При этом на Западе совершенно не замечают данных притеснений. Более того, там поощряют антидемократический курс президента. Очень хорошо это демонстрирует премия Центра анализа европейской политики (CEPA) «Борец за свободу», которую получила сейчас Санду в Нью-Йорке.

Помимо СМИ, гонениям и преследованиям в Молдавии подвергаются оппозиционные силы, в том числе наша партия. В преддверии всеобщих местных выборов (пройдут 5 ноября. — RT) нам чинят препятствия в открытии предвыборных штабов, кандидатам мешают баллотироваться, сторонники «Возрождения» получают угрозы.

В центре наших бесед с Марией Захаровой и Андреем Климовым были также преимущества евразийской интеграции. С точки зрения нашей партии, только вступление в ЕАЭС способно поправить тяжёлую экономическую ситуацию в Молдове.

— Какие возможности откроются перед Молдавией в случае членства в ЕАЭС? Должна ли тогда страна отказаться от действующих торгово-экономических соглашений с ЕС?

— Главное преимущество, которое получит Молдова, это доступ к огромному рынку. В странах ЕАЭС (РФ, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии. — RT) проживает около 186 млн, в Молдове — примерно 2,5 млн.

Наталья Параска — настроениях в молдавском обществе

Прежде всего от интеграции в ЕАЭС огромную выгоду извлекут наши виноделы, фермеры и промышленность. Интенсивное торговое сотрудничество даст импульс производственным силам страны, значительно уменьшится уровень безработицы, прекратится обнищание населения, многие наши граждане, работающие в Европе, смогут нормально жить на родине со своими семьями.

Кроме того, ЕАЭС откроет для Молдовы возможность покупать энергоносители по адекватным ценам и урегулировать наконец-то конфликт с «Газпромом». Сейчас Молдова закупает газ на европейских биржах по баснословным ценам. В конечном итоге за такую политику расплачиваются наши предприятия и обычные потребители. За последние годы тарифы услуг ЖКХ выросли в несколько раз. И никто не понёс за это ответственность.

Вместо этого нам всем предлагают не замечать проблем и продолжать движение в Европу. Туда мы идём с 2009 года, когда власть в стране захватили прозападные политики.

Евроинтеграция привела к неутешительным для Молдовы социально-экономическим результатам. Курс на сближение с ЕС отчётливо показал, что Европа не будет открывать свой рынок для наших товаров. Например, сейчас в Молдове большой урожай яблок. На погранпереходах на западных границах республики выстроились очереди из фур с яблоками. Но их никто не собирается покупать. И такая судьба ожидает другие отечественные товары.

В этом контексте для Молдовы очень показательна ситуация с украинским зерном. Я имею в виду категорический отказ Польши, Венгрии и Словакии от его закупок. Украина даже подала иск в ВТО к этим трём странам, но шансы выиграть процесс у неё невелики. Власти европейских стран защищают своих аграриев, чётко дают понять, что любые предписания им не указ. Мы должны понять, что продолжение евроинтеграции и вступление в ЕС, если оно вообще будет, не изменит отношения европейцев к нашей сельхозпродукции.

В середине сентября партия «Возрождение» провела в Кишинёве митинг, на котором было чётко заявлено, что евроинтеграция привела к экономической деградации, оттоку рабочей силы и обернулась навязыванием ЛГБТ-повестки нашему обществу, в котором, напротив, очень сильны традиционные ценности.

Партия «Возрождение» развеивает иллюзии относительно ЕС. Мы доносим до людей, что нас там никто не ждёт и никакой экономический подъём страны не произойдёт. Я думаю, что граждане к нам прислушиваются. В конце концов, они на собственных кошельках ощущают последствия безудержного стремления властей сблизиться с ЕС.

Митинг партии «Возрождение» против евроинтеграции Молдавии

© Партия «RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ»

— Очевидно, что Майя Санду не будет менять нынешний политический курс. Поддержит ли вас большинство граждан?

— В настоящее время по всей Молдове «Возрождение» развернуло кампанию по сбору подписей за вступление в ЕАЭС.

Я думаю, что люди нас поддержат, потому что они хотят остановить деградацию экономики, не желают дальнейшего ухудшения отношений с Россией и втягивания Молдавии в нынешний конфликт. Между тем Санду позволяет себе постоянные выпады в сторону Москвы, видимо, пытаясь подготовить почву для неких антироссийских решений. Но, повторюсь, граждане республики этот курс не поддерживают.

Также народ Молдавии против потери суверенитета. В этом году усилиями Санду и подконтрольной ей партии «Действие и солидарность» (PAS) наша родина потеряла государственный язык (в марте 2023 года государственным языком Молдавии был объявлен румынский. — RT). Насколько далеко может зайти такая политика? Лично я даже не хочу думать о том, что Молдавия когда-нибудь окончательно утратит независимость, станет частью Румынии или получит систему внешнего управления, как на Украине. Чтобы сохранить свой суверенитет, республика должна следовать принципу нейтралитета, который зафиксирован в нашей Конституции.

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Иначе следом за государственным языком мы рискуем утратить преимущества, который даёт нам нейтральный статус. В связи с этим меня очень тревожит то, насколько рьяно Санду начала сотрудничать с НАТО.

11 сентября на нашей земле начались учения Scutul de foc/Rapid Trident («Огненный щит»/«Быстрый трезубец») с участием американских военнослужащих. 15 сентября на встрече с заместителем генсекретаря НАТО Мирчей Джоанэ Санду заявила, что Молдова якобы нуждается в «экспертных знаниях и помощи» альянса. Глава правительства моей страны открыто говорит, что армия Молдовы должна перейти на стандарты западного блока, что предполагает оперативную совместимость с войсками НАТО.

Нетрудно прийти к выводу о том, что действующие власти позволяют альянсу почти беспрепятственно осваивать Молдову в военном отношении. Разве это не нарушает наш нейтралитет, не подрывает нашу независимость?

Конечно, для развития Молдове требуется партнёрство с большими и сильными игроками. Но это не должно сопровождаться потерей суверенитета. ЕАЭС — это как раз реальная возможность развиваться без навязанных внешними силами экономических ограничений и политических ультиматумов.

Президент Молдавии Майя Санду и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ

© Preşedinţia Republicii Moldova

— Вы уже сказали, что в Молдавии достаточно жёстко обходятся с оппозицией. В чём вы видите задачи «Возрождения» на ближайшую перспективу? Готовы ли вы вступить в союз с другими политическими силами?

— Сейчас мы сосредоточены на кампании по сбору подписей за вступление в ЕАЭС и победе наших кандидатов на всеобщих местных выборах. Вне зависимости от итогов мы будем продолжать бороться в рамках закона с режимом Санду, который всё больше приобретает черты диктатуры. Будем укреплять партию и работать с гражданами.

Хочу подчеркнуть, что «Возрождение» — это молодая независимая партия. Сейчас мы занимаем четыре места в парламенте, но наша популярность растёт, что и должны показать грядущие выборы.

«Возрождение» порой путают с другими политическими силами. Наша партия — открытое политическое объединение, которое готово к переговорам для создания некоего союза, чтобы избавиться от режима Санду.