Захарова встретилась с исполняющей обязанности лидера партии «Возрождение»

И.о. главы молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска встретилась с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Дипломат обсудила с Параской вопросы двустороннего сотрудничества, в числе которых — интеграция в ЕАЭС.

«Сейчас наша партия инициировала сбор подписей по всей стране. Мы хотим провести референдум и услышать волю народа по поводу вступления Молдовы в Евразийский экономический союз», — цитирует и.о. председателя партии Sputnik.Молдова.

В ходе переговоров также обсуждался вопрос незаконной депортации журналистов из Молдавии и прав сотрудников СМИ.

Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

В МИД России сообщили, что ответные меры российской стороны в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова обязательно последуют.