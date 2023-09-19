Узнать больше

Захарова встретилась с исполняющей обязанности лидера партии «Возрождение»

Короткая ссылка
И.о. главы молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска встретилась с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.
Захарова встретилась с исполняющей обязанности лидера партии «Возрождение»
  • Gettyimages.ru

Дипломат обсудила с Параской вопросы двустороннего сотрудничества, в числе которых — интеграция в ЕАЭС.

«Сейчас наша партия инициировала сбор подписей по всей стране. Мы хотим провести референдум и услышать волю народа по поводу вступления Молдовы в Евразийский экономический союз», — цитирует и.о. председателя партии Sputnik.Молдова.

В ходе переговоров также обсуждался вопрос незаконной депортации журналистов из Молдавии и прав сотрудников СМИ.

Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

В МИД России сообщили, что ответные меры российской стороны в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова обязательно последуют.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить