МИД: ответные меры из-за депортации главы Sputnik Молдова обязательно последуют

Ответные меры российской стороны в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют», — говорится в сообщении.

В МИД России призвали профильные международные структуры дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии.

Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.