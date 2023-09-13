МИД: ответные меры из-за депортации главы Sputnik Молдова обязательно последуют
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют», — говорится в сообщении.
В МИД России призвали профильные международные структуры дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии.
Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.