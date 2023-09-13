Руководителя Sputnik Молдова депортируют и запретят въезд в страну на десять лет

Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

В комментарии РИА Новости он сообщил, что к нему домой пришли сотрудники миграционной службы и везут в аэропорт для депортации ближайшим рейсом.

«Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность», — сказал Денисов.

Ранее в МИД Молдавии пришли к выводу о шпионаже со стороны России после того, как журналисты насчитали на крыше российского посольства в Кишинёве 28 антенн и спутниковых тарелок. Утверждается, что их больше, чем число антенн, которые установлены на посольстве России в Бельгии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией «расследование» о якобы «продолжающейся шпионской деятельности» российского посольства в Кишинёве.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии стремится дрейфовать в сторону русофобии.