Песков: руководство Молдавии стремится дрейфовать в сторону русофобии

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Руководство Молдавии стремится дрейфовать в сторону русофобии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону той самой хорошо нам уже известной русофобии», — заявил он.

Песков отметил, что эти процессы «не коррелируются с настроениями в обществе».

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что власти республики не пустят президента России Владимира Путина в страну.

19 апреля Министерство иностранных дел Молдавии объявило о выдворении сотрудника посольства России.

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