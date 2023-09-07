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Захарова назвала дезинформацией расследование о «шпионаже» посольства в Кишинёве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией «расследование» о якобы «продолжающейся шпионской деятельности» российского посольства в Кишинёве.
Захарова назвала дезинформацией расследование о «шпионаже» посольства в Кишинёве
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Цена подобных «шпионских расследований» хорошо известна. Они являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений, отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов», — сказала она.

По словам дипломата, истинная цель подобных публикаций заключается в подготовке почвы для недружественных действий в адрес России.

Она напомнила о том, что происходило после обнародования подобного «расследования» в июле о телевизионных антеннах на крыше диппредставительства. 

«Надеемся, что в этот раз у официального Кишинёва хватит мудрости не принимать на основании подобной фейковой информации опрометчивых решений», — заключила Захарова.

Речь идёт о том, что в МИД Молдавии пришли к выводу о шпионаже со стороны России после того, как журналисты насчитали на крыше российского посольства в Кишинёве 28 антенн и спутниковых тарелок. Утверждается, что их больше, чем число антенн, которые установлены на посольстве России в Бельгии.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии стремится дрейфовать в сторону русофобии.

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