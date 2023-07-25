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МИД Молдавии заявил, что вызовет российского посла из-за обвинений дипломатов в шпионаже

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Министерство иностранных дел Молдавии вызовет посла России в Кишинёве Олега Васнецова для дачи объяснений на фоне обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже.
МИД Молдавии заявил, что вызовет российского посла из-за обвинений дипломатов в шпионаже
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Такое заявление сделал глава пресс-службы министерства Игорь Захаров в Telegram-канале ведомства.

МИД Молдавии отреагировал на «расследование» СМИ «о шпионских действиях Российской Федерации в Молдавии».

«Посол Российской Федерации в Кишинёве будет вызван в МИД для дачи разъяснений относительно создавшейся ситуации. В зависимости от дальнейшего развития событий власти Молдавии рассмотрят несколько вариантов реагирования», — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, вывод о шпионаже сделан после того, как журналисты насчитали на крыше российского посольства в Кишинёве 28 антенн и спутниковых тарелок. Утверждается, что их больше, чем число антенн, которые установлены на посольстве России в Бельгии.

Ранее сообщалось, что один из врачей в Молдавии отказался лечить пациентку, так как она говорит на русском языке.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии стремится дрейфовать в сторону русофобии.

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