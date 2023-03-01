«Санду под давлением западных кураторов хочет втянуть страну в конфликт»: Илан Шор в интервью RT — о ситуации в Молдавии

Действующие власти Молдавии сделали всё, чтобы обанкротить жителей страны, заявил в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор. По его словам, президент Молдавии Майя Санду под давлением Запада стремится втянуть страну в военный конфликт, в то время как республика охвачена антиправительственными протестами, обусловленными экономическими проблемами. Шор выразил уверенность, что протестующие полны решимости идти до конца.

— Как председатель партии «Шор», как вы оцениваете ситуацию в Молдавии?

— К сожалению, с точки зрения социально-экономической ситуации народ практически доведён до геноцида. Действующий режим Санду сделал абсолютно всё, чтобы молдавский народ, в прямом смысле слова, был обанкрочен. В связи с глупой, неправильной и невзвешенной внешней политикой сегодня граждане Молдавии рассчитываются за ошибки Санду и её режима.

Дело в том, что люди не могут себе позволить оплатить счета, которые приходят за коммунальные услуги. И если первый зимний месяц были накопления, второй —одалживали у соседей, то третий зимний месяц уже просто неоткуда платить. Коммунальные счета, по сути, выше, чем доход большинства пенсионеров и простых граждан нашей страны. Именно поэтому сегодня большинство, подавляющее большинство страны желает, чтобы действующий режим отошёл в сторону и были досрочные выборы.

Сегодня люди требуют у власти оплатить счета за три зимних месяца. Потому что это ошибка не людей, это ошибка действующего режима. Соответственно, у народа есть полное право требовать полной оплаты коммунальных счетов. Власть, как раньше, так и сейчас, не видит и не слышит народ. Именно поэтому сегодня народ перешёл к ещё одному требованию об отставке.

Вторая проблема нашего государства в том, что Майя Санду под давлением своих западных кураторов хочет в буквальном смысле утопить Молдавию в крови и втянуть в войну.

Санду, понимая, что у неё абсолютно потеряна власть, и единственный для неё способ сегодня удержаться у власти — это втянуть нашу страну в военный конфликт.

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Но я хочу сказать, что Молдавия маленькое и мирное государство. Более того, у нас в Конституции прописан однозначный нейтралитет. Который Санду своими действиями втаптывает в грязь. И сегодня у людей это очень большая проблема. Потому что Молдавия хочет мирно жить. Никто не хочет крови и войны на своей территории. Но именно Санду нас в это и тащит.

— Массовые протесты в Молдавии продолжаются не первый месяц. Какая вероятность, что нынешнее правительство в итоге пойдёт на уступки?

— Знаете, есть такая хорошая поговорка: обездоленный народ имеет право на восстание. И сегодня молдаване живут хуже, чем когда-либо. И с каждым месяцем (условия жизни. — RT) всё хуже, хуже и хуже. Если осенние требования были об отставке, — плохая экономическая ситуация, но ещё можно было жить, — то сегодняшние протесты вызваны практически социальной катастрофой. Поэтому, да, я уверен, что у нас, у оппозиции, и у народа Республики Молдова большие шансы на победу. Победа означает либо оплату коммунальных счетов, либо отставку и досрочные парламентские выборы.

— Неутихающие протесты явно показывают, что влияние Запада в Молдавии слабеет и всё больше людей требуют отставки нынешнего прозападного правительства. Какие факторы, внешние или внутренние, на ваш взгляд, смогли повлиять на мнения людей?

— Качество жизни. Это главный фактор, который сегодня влияет на мнения людей. Посмотрите, что происходит. Приезжает много западных лидеров. Обещают… молоко, молочные реки. А в конце концов, народ не имеет денег оплатить даже коммунальные счета.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Молдавии Майя Санду

AP

© Aurel Obreja

Конечно, для людей это большая проблема. Потому что нас тянут в Европу, при этом отбирают у нас традиционные ценности, навязывают нам совершенно не традиционные для нас вещи. У нас отбирают свободу.

С чем пришел Запад в Молдавию? Запад сказал, что он нам хочет принести свои ценности. Свобода слова, да? Закрыли шесть телеканалов. Запад просто даже свой рот не открыл, даже не обмолвился словом, что что-то происходит. Сняли вице-председателя моей партии с выборов, где она в первом туре набрала 49,8%. Сняли её со второго тура, в семь утра, решением суда. Что у людей отобрали? У людей отобрали, по сути, главное право демократии — свободу волеизъявления.

В Европе говорят, на Западе говорят, что они уважают свободу слова. Но о какой свободе слова мы говорим, если большая половина лидеров оппозиции просидела в тюрьме или сидит в тюрьме. Никакой свободы слова нет.

Все ценности — это фикция. Фикция, которую нам пытались продать, рассказать, что они существуют в действительности. Их нет. Но, тем не менее, нас обязывают в них верить. Знаете, можно обмануть одного человека, можно слукавить перед двумя. Но постоянно врать всему народу невозможно. Именно это происходит сегодня в нашей стране.

— Протестующие также требуют полностью оплатить счета населения за зимние месяцы. У правительства Молдавии есть такие ресурсы?

— Только за последние полгода, мы знаем, что в бюджет поступило порядка €600—700 млн. У народа вопрос: а где деньги? Мы видим, что поднимают зарплаты судьям. Мы видим, что поднимают зарплаты чиновникам.

Мы видим, что правительство дошло до маразма, и в Молдавии сами, я прошу прощения, микроармии тратят деньги на закупку нового вооружения. Вопрос: зачем? Вместо того, чтобы сегодня накормить свой народ, у которого нет просто денег на существование, позволять себе тратить деньги на закупку вооружения — это, как минимум, просто выглядит насмешкой и издевательством над людьми.

— Что рассказывают ваши сторонники о настроениях участников протестов?

— Мои сторонники видят у людей полную решительность дойти до конца. Дойти до конца и победить в этой схватке. Мы боремся сегодня фактически с диктатором. Мы боремся сегодня с женщиной, с человеком, у которой абсолютно нет ценностей и идеалов, которые есть у 98% населения Республики Молдова.

Мы боремся, в конце концов, с режимом, который поддерживается западными странами, просто беспрекословно. Но народ сильнее, поэтому мы победим.

— Какие будут дальнейшие действия протестующих, если их требования не будут выполнены?

— Я абсолютно уверен в том, что протестующие будут, я говорил уже, идти до конца. И будут применены все законные меры, для того чтобы законно добиться отставки действующего режима.

— С какими последствиями может столкнуться нынешнее правительство, если оно продолжит следовать своей прозападной политической схеме?

— Я считаю, что действующее правительство столкнётся только с одним, что его просто снесут.

— Майя Санду в середине февраля заявила, что Россия планирует совершить госпереворот в стране при поддержке партии «Шор», ссылаясь на некие документы, но не показывая их, чтобы подтвердить свои слова — можете это прокомментировать?

— Да, как я уже сказал, что, к сожалению, Майя Санду, в желании сохранить власть, готова врать всему миру. Это чистое враньё, спекуляция и обман. Это попытка расширить полномочия всем спецслужбам, госорганам, для того чтобы они могли действовать и ещё жестче. И находить этому аргументы. Но это тотальное враньё. И это было доказано, как минимум, уже двумя протестами, когда люди просто мирно протестовали. Кто, пенсионеры госпереворот будут делать?