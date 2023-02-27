Опрос: более половины жителей Молдавии выступают против разрыва связей с Россией

Согласно данным соцопроса, которые опубликовал Институт маркетинга и социологических опросов Молдавии, большинство жителей республики выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией.

«Против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70 и 73%», — заявил социолог Дору Петруци, представляя результаты исследования «Социально-политический барометр — февраль 2023 год». Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что опрос проводился с 6 по 23 февраля в 89 населённых пунктах страны.

В нём приняли участие 1,1 тыс. респондентов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины.