Депутат Цырдя: правящая партия Молдавии хочет переименовать молдавский язык в румынский
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Об этом он написал в Telegram.
«24 февраля в парламенте Молдавии зарегистрирован законопроект, который предусматривает замену словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык», — констатировал Цырдя.
Также, добавил он, инициатива предполагает замену словосочетаний «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» на «румынский язык».
При этом, подчеркнул депутат, в Конституции Молдавии официальным языком страны прописан молдавский.
В декабре спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что правящая партия изучает возможность замены словосочетания «молдавский язык» на выражение «румынский язык» в статьях Конституции страны.