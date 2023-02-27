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Депутат Цырдя: правящая партия Молдавии хочет переименовать молдавский язык в румынский

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Несколько депутатов от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» внесли в парламент законопроект о переименовании молдавского языка в румынский, сообщил депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Депутат Цырдя: правящая партия Молдавии хочет переименовать молдавский язык в румынский
  • Gettyimages.ru
  • © Carsten Koall

Об этом он написал в Telegram.

«24 февраля в парламенте Молдавии зарегистрирован законопроект, который предусматривает замену словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык», — констатировал Цырдя.

Также, добавил он, инициатива предполагает замену словосочетаний «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» на «румынский язык».

При этом, подчеркнул депутат, в Конституции Молдавии официальным языком страны прописан молдавский.

В декабре спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что правящая партия изучает возможность замены словосочетания «молдавский язык» на выражение «румынский язык» в статьях Конституции страны.

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