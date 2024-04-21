Лидер молдавской партии «Шанс»: Молдова — самая бедная страна в Европе
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«На сегодняшний день Республика Молдова — самая бедная страна в Европе, у нас самый дорогой газ. И я вижу, что эта проблема наших дорогих опэгэшников из PAS не волнует», — сказал он.
Лунгу прибыл в Москву на съезд молдавских оппозиционных политиков, которые выступают против интеграции республики с Евросоюзом в поддержку вступления страны в ЕАЭС.
Ранее сообщалось, что глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников.