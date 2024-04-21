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Лидер молдавской партии «Шанс»: Молдова — самая бедная страна в Европе

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Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу в беседе с корреспондентом RT Костей Придыбайло раскритиковал президента Молдавии Майю Санду и её соратников, которые радуются выделению США помощи Украине вместо решения внутренних проблем.
Лидер молдавской партии «Шанс»: Молдова — самая бедная страна в Европе
  • Gettyimages.ru

«На сегодняшний день Республика Молдова — самая бедная страна в Европе, у нас самый дорогой газ. И я вижу, что эта проблема наших дорогих опэгэшников из PAS не волнует», — сказал он.

Лунгу прибыл в Москву на съезд молдавских оппозиционных политиков, которые выступают против интеграции республики с Евросоюзом в поддержку вступления страны в ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников.

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