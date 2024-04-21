Гуцул: в случае интеграции в ЕС Молдавию может ждать легализация гей-браков

В случае интеграции в Евросоюз в Молдавии может быть легализация гей-браков*, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Уже происходит замена слов «мама», «папа», и заменяются они словами «родитель один», «родитель два»... Нам, молдаванам, это чуждо», — рассказала она.

Гуцул также заявила, что в данный момент на кону стоит не только политический курс Молдавии, но и вопрос, сохранится ли её народ с собственной идентичностью и ценностями.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.