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Гуцул: в случае интеграции в ЕС Молдавию может ждать легализация гей-браков

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В случае интеграции в Евросоюз в Молдавии может быть легализация гей-браков*, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Гуцул: в случае интеграции в ЕС Молдавию может ждать легализация гей-браков
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Уже происходит замена слов «мама», «папа», и заменяются они словами «родитель один», «родитель два»... Нам, молдаванам, это чуждо», — рассказала она.

Гуцул также заявила, что в данный момент на кону стоит не только политический курс Молдавии, но и вопрос, сохранится ли её народ с собственной идентичностью и ценностями.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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