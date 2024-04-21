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Гуцул: Кишинёв наказывает Гагаузию, так как она отказывается признать Россию агрессором

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул завила, что молдавские власти наказывают регион за то, что он отказывается признать Россию «агрессором».
Гуцул: Кишинёв наказывает Гагаузию, так как она отказывается признать Россию агрессором
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что Гагаузия выступала и будет выступать за дружественные отношения с Россией.

«Нас наказывают за то, что мы отказываемся признать Россию агрессором», — отметила Гуцул.

Она также заявила, что в случае интеграции в Евросоюз в Молдавии может быть легализация гей-браков*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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