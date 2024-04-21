Гуцул: Кишинёв наказывает Гагаузию, так как она отказывается признать Россию агрессором

Глава Гагаузии Евгения Гуцул завила, что молдавские власти наказывают регион за то, что он отказывается признать Россию «агрессором».

Об этом пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что Гагаузия выступала и будет выступать за дружественные отношения с Россией.

«Нас наказывают за то, что мы отказываемся признать Россию агрессором», — отметила Гуцул.

Она также заявила, что в случае интеграции в Евросоюз в Молдавии может быть легализация гей-браков*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.