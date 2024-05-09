RT в Telegram
Подпишись

Учитель Лутовинов: важно вызывать интерес детей к Великой Отечественной войне

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Учитель года России — 2022, учитель истории МОУ СОШ №16 города Орехово‑Зуева Дмитрий Лутовинов в беседе с RT заявил о важности сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
Учитель Лутовинов: важно вызывать интерес детей к Великой Отечественной войне
  • РИА Новости

По его мнению, чтобы пробудить в детях интерес и понимание важности памяти о Великой Отечественной войне, нужно подавать материал через историю не только глобальных событий или сражений, но и событий, которые касаются «малой родины» — семьи, города, истории людей в частности, объяснил Лутовинов.

Он также добавил, что крайне важно хранить семейные традиции и чтить память ветеранов.

Отвечая на вопрос о подаче материала, преподаватель отметил, что современные дети «привыкли видеть яркую картинку».

«Когда мы увидели драматизм какого-то фильма или (изучили. — RT) литературное произведение — это очень важно. И конечно, будет правильно посетить места, связанные с историей войны. Например, рубежи под Москвой или музеи», — заключил Лутовинов.

Ранее стало известно, что в Большом зале Союза художников Санкт-Петербурга открылась выставка «День Победы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить