Учитель Лутовинов: важно вызывать интерес детей к Великой Отечественной войне

Учитель года России — 2022, учитель истории МОУ СОШ №16 города Орехово‑Зуева Дмитрий Лутовинов в беседе с RT заявил о важности сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

По его мнению, чтобы пробудить в детях интерес и понимание важности памяти о Великой Отечественной войне, нужно подавать материал через историю не только глобальных событий или сражений, но и событий, которые касаются «малой родины» — семьи, города, истории людей в частности, объяснил Лутовинов.

Он также добавил, что крайне важно хранить семейные традиции и чтить память ветеранов.

Отвечая на вопрос о подаче материала, преподаватель отметил, что современные дети «привыкли видеть яркую картинку».

«Когда мы увидели драматизм какого-то фильма или (изучили. — RT) литературное произведение — это очень важно. И конечно, будет правильно посетить места, связанные с историей войны. Например, рубежи под Москвой или музеи», — заключил Лутовинов.

Ранее стало известно, что в Большом зале Союза художников Санкт-Петербурга открылась выставка «День Победы».