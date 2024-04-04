Хрюнов: готов был бы вступить в рукопашный бой из-за недопуска Садулаева

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал сообщение о том, что комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) не допустила борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру из-за поддержки СВО и принадлежности к обществу «Динамо».

«Я его персональный фанат. И если бы мне указали цель, я бы даже вступил в рукопашный бой», — сказал Хрюнов «Матч ТВ».

По словам Хрюнова, единственная цель отстранения двукратного Олимпийского чемпиона от состязания, — это попытка не дать ему стать трёхкратным.

Он назвал подобный поступок организаторов варварским с точки зрения спорта и человечества и подчеркнул, что никто не имел права так поступать с российским спортсменом.

Лицензионный турнир пройдёт с 5 по 7 апреля.

Ранее директор ЦСП Георгий Брюсов признался, что не ожидал решения не допустить Садулаева на лицензионный турнир.