Хрюнов: готов был бы вступить в рукопашный бой из-за недопуска Садулаева
- РИА Новости
«Я его персональный фанат. И если бы мне указали цель, я бы даже вступил в рукопашный бой», — сказал Хрюнов «Матч ТВ».
По словам Хрюнова, единственная цель отстранения двукратного Олимпийского чемпиона от состязания, — это попытка не дать ему стать трёхкратным.
Он назвал подобный поступок организаторов варварским с точки зрения спорта и человечества и подчеркнул, что никто не имел права так поступать с российским спортсменом.
Лицензионный турнир пройдёт с 5 по 7 апреля.
Ранее директор ЦСП Георгий Брюсов признался, что не ожидал решения не допустить Садулаева на лицензионный турнир.