Директор ЦСП — о недопуске Садулаева: пусть живут с этим трусливым поступком
- РИА Новости
«Признаюсь, не ожидал такого решения. До последнего верил в спортивные резоны, здравый ум. Но нет, все басни про нелепые международные структуры, что оценивают каждого спортсмена по выдуманным критериям, оказались простыми россказнями.
Пусть они живут с этим подлым и трусливым поступком, лихорадочно ищут и не находят ему оправдания ни для себя, ни в глазах борцовского мира», — написал Брюсов в Telegram.
В ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева до участия в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля.
Ранее вице-президент ФСБР Вартерес Самургашев прокомментировал решение МОК не допустить Садулаева.