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Директор ЦСП — о недопуске Садулаева: пусть живут с этим трусливым поступком

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Директор Центра спортивной подготовки сборных (ЦСП) России Георгий Брюсов признался, что не ожидал, что Международный олимпийский комитет (МОК) решит не допустить борца Абдулрашида Садулаева на лицензионный турнир.
Директор ЦСП — о недопуске Садулаева: пусть живут с этим трусливым поступком
  • РИА Новости

«Признаюсь, не ожидал такого решения. До последнего верил в спортивные резоны, здравый ум. Но нет, все басни про нелепые международные структуры, что оценивают каждого спортсмена по выдуманным критериям, оказались простыми россказнями.

Пусть они живут с этим подлым и трусливым поступком, лихорадочно ищут и не находят ему оправдания ни для себя, ни в глазах борцовского мира», — написал Брюсов в Telegram.

В ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева до участия в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля.

Ранее вице-президент ФСБР Вартерес Самургашев прокомментировал решение МОК не допустить Садулаева.

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