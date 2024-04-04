Директор ЦСП — о недопуске Садулаева: пусть живут с этим трусливым поступком

Директор Центра спортивной подготовки сборных (ЦСП) России Георгий Брюсов признался, что не ожидал, что Международный олимпийский комитет (МОК) решит не допустить борца Абдулрашида Садулаева на лицензионный турнир.

«Признаюсь, не ожидал такого решения. До последнего верил в спортивные резоны, здравый ум. Но нет, все басни про нелепые международные структуры, что оценивают каждого спортсмена по выдуманным критериям, оказались простыми россказнями.

Пусть они живут с этим подлым и трусливым поступком, лихорадочно ищут и не находят ему оправдания ни для себя, ни в глазах борцовского мира», — написал Брюсов в Telegram.

В ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева до участия в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля.

Ранее вице-президент ФСБР Вартерес Самургашев прокомментировал решение МОК не допустить Садулаева.