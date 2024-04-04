Вице-президент ФСБР — о недопуске Садулаева: бред, МОК сам себя дискредитирует
- РИА Новости
«Полный бред, МОК сам себя дискредитирует, не осталось никакого спортивного принципа. Недопуск Абдулрашида — потеря для всех, в том числе для тех, кто будет выступать на Олимпийских играх», — приводит слова Самургашева «Матч ТВ».
В ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева до участия в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля.
Ранее о недопуске Садулаева высказался президент ФСБР Михаил Мамиашвили.