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Фигуристка Петросян — о Малинине: наверное, у него какой-то дар

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Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала о своих впечатлениях от последних прокатов американца Ильи Малинина.
Фигуристка Петросян — о Малинине: наверное, у него какой-то дар
  • Gettyimages.ru
  • © Minas Panagiotakis

«Я смотрела и просто не верила, что он каждый следующий прыжок выезжает и выезжает. Наверное, это какой-то дар у человека, которым он ещё и умеет пользоваться», — приводит слова Петросян Sport24.

Спортсменка добавила, что ей интересно наблюдать за Малининым и она желает ему избегать травм, чтобы и дальше «выкатывать такой контент».

На чемпионате мира в Монреале Малинин прыгнул шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Он занял первое место.

Ранее сообщалось, что Дикиджи поспорил с Галлямовым, что до конца лета исполнит пятерной прыжок.

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