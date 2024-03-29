RT в Telegram
Подпишись

В прокуратуре Амстердама сообщили, когда начнётся процесс экстрадиции Промеса из ОАЭ

Короткая ссылка
В прокуратуре Амстердама объяснили, когда футболист «Спартака» Квинси Промес может быть экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ.
В прокуратуре Амстердама сообщили, когда начнётся процесс экстрадиции Промеса из ОАЭ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что страна согласна на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица», — цитирует пресс-службу организации «Чемпионат».

Ранее в прокуратуре Нидерландов посетовали, что подвижек по запросу об экстрадиции Промеса из ОАЭ нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить