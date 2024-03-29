В прокуратуре Амстердама сообщили, когда начнётся процесс экстрадиции Промеса из ОАЭ
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«Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что страна согласна на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица», — цитирует пресс-службу организации «Чемпионат».
Ранее в прокуратуре Нидерландов посетовали, что подвижек по запросу об экстрадиции Промеса из ОАЭ нет.