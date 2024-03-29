В прокуратуре Амстердама сообщили, когда начнётся процесс экстрадиции Промеса из ОАЭ

В прокуратуре Амстердама объяснили, когда футболист «Спартака» Квинси Промес может быть экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ.

«Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что страна согласна на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица», — цитирует пресс-службу организации «Чемпионат».

Ранее в прокуратуре Нидерландов посетовали, что подвижек по запросу об экстрадиции Промеса из ОАЭ нет.