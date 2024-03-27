Прокуратура Нидерландов: подвижек по запросу об экстрадиции Промеса из ОАЭ нет

Пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн ответила на вопрос о прогрессе в деле по экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Никаких подвижек в этом деле нет», — цитирует Стейн РИА Новости.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела предположил, что Промес больше не сможет выступать за красно-белых.