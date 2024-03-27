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Источник: «Спартак» ведёт работы по утеплению «Лукойл Арены»

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«Спартак» ведёт работы по утеплению домашнего стадиона — «Лукойл Арены».

Специалисты закрывают козырёк сооружения, чтобы избежать сквозняков для зрителей внутри стадиона, сообщается в Telegram-канале «Спартак Информ».

29 февраля матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» перенесли с «Лукойл Арены» на «Лужники». Инспекция Российской премьер-лиги признала состояние газона на домашнем стадионе красно-белых неудовлетворительным. 

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выход сборной Грузии на чемпионат Европы — 2024.

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