Источник: «Спартак» ведёт работы по утеплению «Лукойл Арены»

«Спартак» ведёт работы по утеплению домашнего стадиона — «Лукойл Арены».

Специалисты закрывают козырёк сооружения, чтобы избежать сквозняков для зрителей внутри стадиона, сообщается в Telegram-канале «Спартак Информ».

29 февраля матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» перенесли с «Лукойл Арены» на «Лужники». Инспекция Российской премьер-лиги признала состояние газона на домашнем стадионе красно-белых неудовлетворительным.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выход сборной Грузии на чемпионат Европы — 2024.