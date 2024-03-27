Каррера: у Кварацхелии есть возможность показать лучшие качества на Евро-2024
- РИА Новости
«Выход на Евро-2024 — это отличный результат для сборной Грузии. И, конечно, это особая возможность для Хвичи Кварацхелии продемонстрировать свои лучшие качества на предстоящем турнире», — заявил Каррера «СЭ».
Сборная Грузии попала в группу F вместе с Португалией, Чехией и Турцией.
16 марта стало известно, что руководство «Наполи» планирует продлить трудовое соглашение с полузащитником Хвичей Кварацхелией. Неаполитанский клуб готов предложить грузину контракт до лета 2029 года.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Кварацхелия получил травму в матче с Грецией в финале отборочного этапа Евро-2024.