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CBF — о приговорах Алвесу и Робиньо: конец тяжёлой главы в бразильском футболе

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Пресс-служба Федерации футбола Бразилии (CBF) опубликовала заявление в связи с тюремными приговорами бывших футболистов сборной Дани Алвеса и Робиньо.
CBF — о приговорах Алвесу и Робиньо: конец тяжёлой главы в бразильском футболе
  • AFP
  • © ALBERTO ESTÉVEZ

«Окончательные приговоры игрокам Робсону де Соузе и Даниэлю Алвесу положили конец одной из самых тяжёлых глав в бразильском футболе. Крайне важно, чтобы мужественное отношение жертв вдохновляло всё больше и больше женщин не молчать перед лицом варварства такого порядка», — говорится в заявлении CBF.

20 марта стало известно, что Алвес попросил деньги на залог для выхода из тюрьмы у отца Неймара. Многие счета футболиста арестованы, на некоторых — отрицательный баланс. Отец Неймара отказался выплачивать залог за Алвеса в размере €1 млн.

Робиньо и его друга Рикардо Фалько в 2017 году приговорили к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование 23-летней девушки в январе 2013 года в Милане. 21 марта бразильского футболиста арестовали.

Ранее президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес прокомментировал аресты Алвеса и Робиньо.

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