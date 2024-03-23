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Президент Бразильской конфедерации футбола — об арестах Алвеса и Робиньо: это позор

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Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес прокомментировал аресты защитника Дани Алвеса и нападающего Робиньо.

«Это одна из самых гнусных глав в бразильском футболе. Позорно, что футболист совершает подобные злодеяния, полагая, что то, чего он достиг благодаря спорту, каким-то образом защитит его от любого наказания», — приводит слова Родригеса Mundo Deportivo.

20 марта стало известно, что Алвес попросил деньги на залог для выхода из тюрьмы у отца Неймара. Многие счета футболиста арестованы, у некоторых — отрицательный баланс. Отец Неймара отказался выплачивать залог за Алвеса в размере €1 млн.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что экс-футболист Робиньо подал апелляцию на арест и срок за изнасилование.

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