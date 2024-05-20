RT в Telegram
Подпишись

Хуснуллин: мастер-план развития Авдеевки в ДНР разработают в течение года

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в интервью РИА Новости, что мастер-план развития освобождённой Авдеевки в ДНР планируется разработать в течение года.

По его словам, главной задачей на сегодня является подготовка инфраструктуры города к зиме.

«... в Авдеевке сейчас задача — определить, какое количество людей останется на зиму, и как мы их обеспечим самыми простыми коммунальными услугами: водой, электричеством и теплом», — отметил Хуснуллин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение по восстановлению коксохимического завода в Авдеевке примут после полной оценки состояния предприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить