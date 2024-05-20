Хуснуллин: мастер-план развития Авдеевки в ДНР разработают в течение года
По его словам, главной задачей на сегодня является подготовка инфраструктуры города к зиме.
«... в Авдеевке сейчас задача — определить, какое количество людей останется на зиму, и как мы их обеспечим самыми простыми коммунальными услугами: водой, электричеством и теплом», — отметил Хуснуллин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение по восстановлению коксохимического завода в Авдеевке примут после полной оценки состояния предприятия.