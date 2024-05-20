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Press: десятки иранцев собрались в центре Тегерана и молятся о здоровье Раиси

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Десятки иранцев собрались на одной из центральных площадей Тегерана, молясь о здоровье президента Ибрагима Раиси и его спутников, бывших на борту вертолёта, который совершил жёсткую посадку на северо-западе страны.

Об этом информирует иранское информационное агентство Press TV.

Ранее сообщалось, что полёт турецкого беспилотника Akıncı, который участвует в поисках вертолёта Раиси, отслеживали более 200 тыс. человек.

Также президент России Владимир Путин на встрече с участием иранского посла в Москве Казема Джалали попросил дипломата передать руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что Москва сделает всё необходимое, чтобы найти совершивший жёсткую посадку вертолёт Раиси.

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