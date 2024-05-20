RT в Telegram
Подпишись

Хуснуллин: в новых регионах разрабатывают около 20 мастер-планов

Короткая ссылка
Мастер-планы для порядка 20 населённых пунктов разрабатываются в новых регионах, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, на сегодняшний день специалисты определяют на ближайшие 30 лет, как будет развиваться тот или иной населённый пункт.

«Поэтому задача первая: определить планы по развитию, определить, какое количество людей будет. Дальше — это первоочередные задачи, которые наиболее сейчас актуальны», — сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что восстановительные работы в Авдеевке могут начаться к концу мая.

Также стало известно, что в Авдеевке составляют списки жителей для программы восстановления жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить