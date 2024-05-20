Хуснуллин: в новых регионах разрабатывают около 20 мастер-планов

Мастер-планы для порядка 20 населённых пунктов разрабатываются в новых регионах, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, на сегодняшний день специалисты определяют на ближайшие 30 лет, как будет развиваться тот или иной населённый пункт.

«Поэтому задача первая: определить планы по развитию, определить, какое количество людей будет. Дальше — это первоочередные задачи, которые наиболее сейчас актуальны», — сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что восстановительные работы в Авдеевке могут начаться к концу мая.

Также стало известно, что в Авдеевке составляют списки жителей для программы восстановления жилья.