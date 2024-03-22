Газзаев: Головин заматерел, ведёт игру сборной России

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о товарищеском матче национальной команды с Сербией.

«Вся команда весь матч провела на довольно высоком уровне. Головин принял участие в трёх голевых атаках. Он, конечно, заматерел: тонкие передачи, ведёт игру. Сразу виден определённый класс. Миранчуки, Захарян сыграли на уровне. То есть у нас есть впереди качественная креативная группа», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что главному тренеру национальной команды осталось сделать точечные усиления в составе.

«Виден костяк, есть перспективы», — добавил Газзаев.

Встреча завершилась со счётом 4:0. Мячи забили Антон Миранчук (22-я минута), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1).

Сербы остались в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА на 21-й минуте. Футболист получил предупреждение на защитнике Данииле Хлусевиче, который выходил с мячом на вратаря соперника. Серб получил прямую красную карточку.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил про выбежавшего на поле фаната в матче со сборной Сербии.