RT в Telegram
Подпишись

Газзаев: Головин заматерел, ведёт игру сборной России

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о товарищеском матче национальной команды с Сербией.
Газзаев: Головин заматерел, ведёт игру сборной России
  • РИА Новости

«Вся команда весь матч провела на довольно высоком уровне. Головин принял участие в трёх голевых атаках. Он, конечно, заматерел: тонкие передачи, ведёт игру. Сразу виден определённый класс. Миранчуки, Захарян сыграли на уровне. То есть у нас есть впереди качественная креативная группа», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что главному тренеру национальной команды осталось сделать точечные усиления в составе.

«Виден костяк, есть перспективы», — добавил Газзаев.

Встреча завершилась со счётом 4:0. Мячи забили Антон Миранчук (22-я минута), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1).

Сербы остались в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА на 21-й минуте. Футболист получил предупреждение на защитнике Данииле Хлусевиче, который выходил с мячом на вратаря соперника. Серб получил прямую красную карточку.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил про выбежавшего на поле фаната в матче со сборной Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить