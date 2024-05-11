RT в Telegram
Подпишись

NYP: США передали ВСУ пакет помощи из-за продвижения ВС России под Харьковом

Короткая ссылка
Соединённые Штаты отправили Киеву очередной транш помощи из-за продвижения российской армии под Харьковом.
NYP: США передали ВСУ пакет помощи из-за продвижения ВС России под Харьковом
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

Об этом пишет газета New York Post.

«Пакет военной помощи... обеспечит Украину ракетами класса «земля-воздух», артиллерийскими снарядами и другим столь необходимым оружием и оборудованием для сдерживания российского наступления», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Вашингтон выделит Киеву новую военную помощь на $400 млн.

Также Госдеп США одобрил продажу Украине трёх РСЗО HIMARS на сумму $30 млн.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал новый пакет помощи США Украине реакцией на успехи ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить