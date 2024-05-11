NYP: США передали ВСУ пакет помощи из-за продвижения ВС России под Харьковом

Соединённые Штаты отправили Киеву очередной транш помощи из-за продвижения российской армии под Харьковом.

Об этом пишет газета New York Post.

«Пакет военной помощи... обеспечит Украину ракетами класса «земля-воздух», артиллерийскими снарядами и другим столь необходимым оружием и оборудованием для сдерживания российского наступления», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Вашингтон выделит Киеву новую военную помощь на $400 млн.

Также Госдеп США одобрил продажу Украине трёх РСЗО HIMARS на сумму $30 млн.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал новый пакет помощи США Украине реакцией на успехи ВС России.