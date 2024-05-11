Минздрав ЛНР заявил об увеличении числа пострадавших при обстреле в Ровеньках
- globallookpress.com
Об этом говорится в видео с Пащенко, которое было опубликовано в Telegram правительства региона.
«Четыре человека погибли, шесть раненых и пять человек — ситуационная реакция на стресс и отравление продуктами горения», — рассказала она.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что удар по Ровенькам ЛНР, предположительно, был нанесён ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами.