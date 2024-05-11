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Минздрав ЛНР заявил об увеличении числа пострадавших при обстреле в Ровеньках

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Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что число пострадавших при обстреле нефтебазы в Ровеньках увеличилось.
Минздрав ЛНР заявил об увеличении числа пострадавших при обстреле в Ровеньках
  • globallookpress.com

Об этом говорится в видео с Пащенко, которое было опубликовано в Telegram правительства региона.

«Четыре человека погибли, шесть раненых и пять человек — ситуационная реакция на стресс и отравление продуктами горения», — рассказала она.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что удар по Ровенькам ЛНР, предположительно, был нанесён ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами.

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