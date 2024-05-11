В Петербурге задержали осквернившего Знамя Победы мужчину
- РИА Новости
Как она сообщила в своём Telegram-канале, 4 мая в полицию Приморского района города поступило заявление об осквернении флага, вывешенного на доме №48 по проспекту Королёва.
Вскоре полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его возле дома, где он проживает. Задержанный является 45-летним жителем Санкт-Петербурга.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ.
Ранее следователи возбудили уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества в отношении неизвестной, бросившей цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане.