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В Петербурге задержали осквернившего Знамя Победы мужчину

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы.
В Петербурге задержали осквернившего Знамя Победы мужчину
  • РИА Новости

Как она сообщила в своём Telegram-канале, 4 мая в полицию Приморского района города поступило заявление об осквернении флага, вывешенного на доме №48 по проспекту Королёва.

Вскоре полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его возле дома, где он проживает. Задержанный является 45-летним жителем Санкт-Петербурга.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело  по статье 329 УК РФ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества в отношении неизвестной, бросившей цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане.

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