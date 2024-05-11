RT в Telegram
Подпишись

Путин встретился в Кремле с Мантуровым и Чемезовым

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл встречу в Кремле встречу с и. о. вице-премьера — главы Минпромторга России Денисом Мантуровым, а также с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
Путин встретился в Кремле с Мантуровым и Чемезовым
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, они обсудили ситуацию в российской промышленности, в том числе в сфере ОПК.

Ранее Путин утвердил Михаила Мишустина председателем правительства России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить