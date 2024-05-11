Путин встретился в Кремле с Мантуровым и Чемезовым
Президент России Владимир Путин провёл встречу в Кремле встречу с и. о. вице-премьера — главы Минпромторга России Денисом Мантуровым, а также с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
- globallookpress.com
Как сообщает РИА Новости, они обсудили ситуацию в российской промышленности, в том числе в сфере ОПК.
Ранее Путин утвердил Михаила Мишустина председателем правительства России.
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