ТАСС: в омском Усть-Ишиме людей эвакуировали из-за размытия земляной насыпи
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«Земляную насыпь подмыло сегодня ночью в районе улицы Заречной», — рассказала она ТАСС.
Уточняется, что в связи с этим жителей соответствующей улицы эвакуировали в пункты временного размещения.
Ахвердиева уточнила, что в Усть-Ишиме для сдерживания воды построена насыпь длиной 1,5 км и 9,5 м в высоту.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что рост уровня воды в Иртыше, Ишиме и Туе угрожает подтоплением населённых пунктов в Тевризском и Тарском районах.