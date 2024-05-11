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ТАСС: в омском Усть-Ишиме людей эвакуировали из-за размытия земляной насыпи

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Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева заявила, что прошедшей ночью в районном центре Усть-Ишимского района подмыло земляную насыпь.
ТАСС: в омском Усть-Ишиме людей эвакуировали из-за размытия земляной насыпи
  • РИА Новости

«Земляную насыпь подмыло сегодня ночью в районе улицы Заречной», — рассказала она ТАСС.

Уточняется, что в связи с этим жителей соответствующей улицы эвакуировали в пункты временного размещения.

Ахвердиева уточнила, что в Усть-Ишиме для сдерживания воды построена насыпь длиной 1,5 км и 9,5 м в высоту.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что рост уровня воды в Иртыше, Ишиме и Туе угрожает подтоплением населённых пунктов в Тевризском и Тарском районах.

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