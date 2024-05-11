В Омской области рост воды в реках угрожает поселениям

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что рост уровня воды в Иртыше, Ишиме и Туе угрожает подтоплением населённых пунктов в Тевризском и Тарском районах.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй растёт... Согласно прогнозу, есть угроза затопления населённых пунктов в Тевризском и Тарском районах», — отметил Хоценко.

По его словам, в регионе продолжают максимально укреплять насыпи, чтобы сдерживать натиск стихии. Главам муниципалитетов уже поручено развернуть на территории районов штабы оперативного реагирования, оказывать жителям всестороннюю поддержку и помощь.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима за день вырос на 25 см и превысил отметку «опасных явлений» почти на полметра.