Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов-цистерн в Ростовской области

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов-цистерн грузового поезда в Орловском районе Ростовской области.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в результате происшествия произошло возгорание одной цистерны, пожар потушен.

«Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

5 мая в Ростовской области зафиксировали сход секций электровоза в составе грузового поезда, повреждены линии электропередачи.