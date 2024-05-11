Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов-цистерн в Ростовской области
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в результате происшествия произошло возгорание одной цистерны, пожар потушен.
«Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.
5 мая в Ростовской области зафиксировали сход секций электровоза в составе грузового поезда, повреждены линии электропередачи.