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Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов-цистерн в Ростовской области

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Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов-цистерн грузового поезда в Орловском районе Ростовской области.
Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов-цистерн в Ростовской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в результате происшествия произошло возгорание одной цистерны, пожар потушен.

«Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

5 мая в Ростовской области зафиксировали сход секций электровоза в составе грузового поезда, повреждены линии электропередачи.

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