Старовойт: один человек погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что из-за атаки украинского беспилотника в регионе погиб один человек.

Как он написал в своём Telegram-канале, украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже, в результате чего пострадал один местный житель.

«Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — рассказал губернатор.

Также Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате атаки дрона ВСУ на село Новостроевка-Первая в Белгородской области.