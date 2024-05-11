Старовойт: один человек погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ
- РИА Новости
Как он написал в своём Telegram-канале, украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже, в результате чего пострадал один местный житель.
«Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — рассказал губернатор.
Также Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате атаки дрона ВСУ на село Новостроевка-Первая в Белгородской области.