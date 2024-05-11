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Старовойт: один человек погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что из-за атаки украинского беспилотника в регионе погиб один человек.
Старовойт: один человек погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ
  • РИА Новости

Как он написал в своём Telegram-канале, украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже, в результате чего пострадал один местный житель.

«Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — рассказал губернатор.

Также Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате атаки дрона ВСУ на село Новостроевка-Первая в Белгородской области.

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