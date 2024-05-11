В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
- РИА Новости
«В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате атаки дрона ВСУ по селу Новостроевка-Первая в Белгородской области.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: