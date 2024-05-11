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Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате атаки дрона ВСУ по белгородскому селу Новостроевка-Первая.
Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
  • globallookpress.com

Об этом он написал в своём Telegram.

«На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран», — сообщил глава региона.

По его словам, второй пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями ног. Ему уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь. 

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины», — добавил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили два снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью.

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