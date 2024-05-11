Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- globallookpress.com
Об этом он написал в своём Telegram.
«На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран», — сообщил глава региона.
По его словам, второй пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями ног. Ему уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины», — добавил он.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили два снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью.